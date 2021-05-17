В городе Сохаг египетские археологи нашли около 300 древних гробниц, высеченных прямо в скале.
Читайте такжеАрхеологи раскопали затерянный "золотой город" в Египте (фото)По предварительной оценке ученых, захоронения были сделаны в период Древнего царства (около 2000 лет до н.э.), говорится на сайте Министерства по делам древностей Египта.
Гробницы были обнаружены при раскопках древнего некрополя, они отличались друг от друга по архитектурному стилю и были высечены на разной высоте скалы.
Среди найденных захоронений особо выделялась скошенная гробница, которая была оборудована фальшивой дверью и дополнительным боковым входом, ведущим в галерею с могильной шахтой, передает news.liga.net.
Кроме гробниц археологи нашли в пустотах много домашней утвари, а также различные предметы, которые могли использоваться в качестве жертвоприношения.
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