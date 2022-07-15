Считается, что он появляется из глубин непосредственно перед сильными землетрясениями.

Чилийские рыбаки поймали гигантского "короля сельди" длиной 5 метров. Обитает рыба на большой глубине и всплывает крайне редко.

Ее поймала группа рыбаков из города Арика. Об этом пишет портал Lad Bible.

Согласно поверьям, "король сельди" выходит на поверхность из-за движений тектонических плит, поэтому его появление — предвестник землетрясений и цунами. Также считается, что поймавший эту рыбу будет проклят.

Кстати, эти рыбы были замечены у берегов Японии незадолго до цунами и землетрясения в районе Фукусимы.

"Короли сельди" могут быть и 11 м длиной, а масса может достигать около 300 килограммов. Однако промышленной ценности эта рыбина не представляет – ее мясо, по некоторым данным, считается не вполне съедобным.

Несмотря на пугающие размеры, рыба не представляет опасности для людей на берегу или рыбалок – она питается планктоном.

Ранее в Канаде обнаружили древнюю рыбу, особенности которой проливают свет на то, как у современных существ появились пальцы.

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