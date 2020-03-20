В Канаде нашли древнюю рыбу с пальцами

Ученые изучили ископаемую рыбу с лапками.

В Канаде обнаружили древнюю рыбу, особенности которой проливают свет на то, как у современных существ появились пальцы.

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У четвероногих животных мира есть несколько общих черт: позвоночник, двусторонняя симметрия. И большинство из нас имеют пять пальцев на каждой из четырех конечностей. Когда и как они появились у животных, было загадкой. Палеонтологи только что нашли самое раннее подтверждение этой анатомической особенности в плавнике рыбы, которая жила 380 миллионов лет назад, сообщает Sciencealert.

«Мы сделали важный прорыв в понимании того, как рука была впервые сформирована для всех позвоночных. Это первый случай, когда мы однозначно обнаружили пальцы, запертые в плавнике с лучами у рыбы. Костяшки этих лучей очень похожи на то, как устроены кости пальцев у большинства животных», — рассказал палеонтолог Джон Лонг из Университета Флиндерс в Австралии.

Переход от водных рыб к четвероногим существам является одним из наиболее важных в эволюционной истории, однако в знаниях современной науки есть значительные пробелы. Одним из таких пробелов была точка, в которой рыба вышла из глубины и начала добывать пищу в более мелких водах - что считается промежуточным шагом перед выползанием на сушу.«Это открытие отодвигает происхождение пальцев у позвоночных на уровень рыб и говорит нам, что структура „руки“ позвоночных впервые появилась в глубинах эволюции, незадолго до того, как рыбы покинули воду», — говорят ученые.