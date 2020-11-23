Поводом для этого стала полученная ведомством жалоба относительно деятельности компании.

Британский регулятор может открыть расследование относительно вероятного нарушения компанией Google правил конкуренции.

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Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом регуляторное ведомство Британии - Competition and Markets Authority - заявило в понедельник 23 ноября.

Поводом для этого стала полученная ведомством жалоба относительно деятельности компании.

"Мы серьезно относимся к вопросам, поднятым в жалобе, и тщательно рассмотрим их, чтобы решить, открывать ли официальное расследование… Если будет необходимость быстрого вмешательства мы также рассмотрим введение временных мер, чтобы приостановить вероятное антиконкурентное поведение, пока будет длиться расследование", - сообщили в CMA.

Других деталей о претензиях к деятельности компании, изложенных в жалобе, не сообщают.

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Автор: УНИАН