Facebook признался, что передавал персональные данные "неактивных" пользователей

В компании не рассказали, как долго продолжалась передача данных или какое количество пользователей затронула эта проблема.

Несколько тысяч приложений получили доступ к персональным данным пользователей Facebook и Instagram, которые не заходили в соцсети более 90 дней.

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Согласно правилам Facebook, приложения, в которых пользователь авторизовался через Facebook и Instagram, не должны получать информацию об аккаунте, если его перестали использовать в течение 90 дней. Это правило компания ввела в 2018 году после скандала с Cambridge Analytica.

Однако Facebook обнаружил, что «в некоторых случаях» приложения продолжали собирать информацию о пользователях, даже если те не заходили в аккаунт более 90 дней. В компании не рассказали, как долго продолжалась передача данных или какое количество пользователей затронула эта проблема. Facebook указал, что «за последние несколько месяцев» данные получили «около пяти тысяч разработчиков».

В Facebook также не уточнили, какую именно информацию передавали третьим лицам, но уверили, что ранее пользователи разрешили приложениям доступ к этой информации. В пример они привели «язык или пол». Компания отметила, что сразу исправила проблему и планирует «продолжать расследование».

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