Павел Шлапак называет украинский рынок идеальным балансом между качеством и стоимостью услуг.

Директор представительства белорусской ИТ-компании SoftTeco Павел Шлапак назвал причины, по которым украинский офис компании может стать самым успешным благодаря Дія City.

"У нас было достаточно причин для открытия представительства в Украине. События последнего года сильно повлияли на ИТ-индустрию в Беларуси, многие воспользовались программой релокейта в другие страны. Мы посмотрели на опыт других компаний, которые пришли в Украину, и поняли, что нужно попробовать свои силы здесь " - написал Павел в своей колонке на "Экономической правде".

Он акцентирует на том, что основную роль в принятии решения в пользу Украины сыграли географическая близость, высокий уровень подготовки специалистов и перспектива введения Дія City.

Читайте такжеВ Украине упростили выдачу видов на жительство белорусским "айтишникам"Шлапак отметил, что видел, как внедрялся Парк высоких технологий в Беларуси, и какие перспективы это принесло стране. По его подсчетам, если спецрежим для ИТ-отрасли Дія City заработает в Украине, то среди всех офисов компании SoftTeco, расположенных в разных странах, украинский будет пользоваться самыми выгодными условиями.

Павел Шлапак называет украинский рынок идеальным балансом между качеством и стоимостью услуг. В то же время, возлагает много надежд на Дія City. По его мнению, спецрежим будет способствовать прозрачным правилам игры, создаст комфортные налоговые условия без уклонений от уплаты налогов и рисков. О гиг-контрактах, которые смогут заключать компании-резиденты Дія City со своими сотрудниками, он пишет как о «возможности иметь дополнительные социальные бенефиты по понятной для иностранных инвесторов схеме».

По словам Шлапака, новый налоговый режим будет не только финансовым, но и имиджевым плюсом. ИТ-бизнесмен считает, что именно Дія City может стать новым толчком в отношениях с иностранными инвесторами и будет способствовать возникновению новых масштабных проектов в Украине.

Напомним, в январе 2021 года стало известно, что белорусская компания SoftTeco открывает представительство в Украине. Его возглавил Павел Шлапак.

2 июня 2021 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №5376 «О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине». Законопроект №5376 является налоговой основой для введения специального правового режима для ИТ-отрасли. Рамочный законопроект о Дія City №4303 прошел первое чтение в парламенте месяцем ранее.

На презентации законопроектов о Дія City министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что благодаря спецрежиму доходы IT-отрасли в Украине за 3-5 лет могут увеличиться до $16,5 млрд.

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Автор: Григорий Бондарь