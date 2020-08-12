"Если ситуация не решится в ближайшее время - едем работать в Украину": как работает беларусский IT-сегмент без интернета

С каждым днем компании несут убытки.

Беларусский IT-сегмент несет потери из-за отключения интернета в стране. Власти говорят о «влияние извне», сами белорусы - что таким образом власть борется с оппозицией.

В каких условиях сейчас местные компании, рассказало издание AIN.UA.

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"Ситуация очень сложная, интернет работает очень плохо, через VPN, не на всех устройствах и короткое время. Грузить какие-то файлы невозможно. Сам интернет начал пропадать постепенно, сначала замедлился, потом перестали работать некоторые сайты, потом вырубился вовсе. Сначала работало много VPN-сервисов, теперь остались единицы", - признался Герман Полещук из СЕО SLON Media.

По его словам, из-за этого работа практически стала, и сейчас в компании решают, что делать дальше.

"С каждым днем сумма убытков растет в геометрической прогрессии, сроки сорваны, огромные репутационные потери. Если ситуация не решится в ближайшее время, мы грузим команду в автобус и едем работать в Украину. Сейчас узнаем варианты по месту и логистике. С собой берем всех, кто захочет из команды", - резюмировал Полещук.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Сегодня стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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