Причиной смерти айтишника стала болезнь.

6 октября в возрасте 47 лет скончался известный украинский интернет-предприниматель и изобретатель Алексей Мась.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook его брат Виктор Мась.

"Ты ушел из жизни слишком рано...Ты умел вдохновить и собрать единомышленников для создания чего-то инновационного и нового", - написал он.

Также брат айтишника отметил, что причиной смерти стала болезнь, при этом не уточнив какая именно.

Один из родственников Алексея рассказал, что последние месяцы он болел, отменив все онлайн-встречи.

Кто такой Алексей Мась

Алексей Мась - один из первых успешных украинских интернет-предпринимателей. Он создал сервис Mail.ua, который позже был продан Mail.ru, стал соучредителем Украинской баннерной сети.

Также он запустил Infostore.org, который стал самым популярным файлообменником в Украине и был закрыт в 2008 году.

На протяжении трех лет Мась занимал должность руководителя инновационной лаборатории компании "Киевстар". В 2019 году он запустил проект по разработке крафтовых соцсетей.

Как сообщал УНИАН, недавно после продолжительной болезни умер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер. Ему был 81 год.

Автор: Олег Давыгора