В 1980-х Клайв Синклер создал несколько моделей компьютеров. Самая популярная из них — ZX Spectrum.

Изобретатель, предприниматель Клайв Синклер умер после продолжительной болезни.

Об этом сообщила его дочь Белинда. Ему был 81 год. Предприниматель умер у себя дома в Лондоне. "Он был просто изумительным человеком. Конечно, он был таким умным, что всегда всем интересовался", - сказала Белинда Синклер The Guardian.

Чем известен Клайв Синклер

Синклер известен созданием в 1982 году популярного компьютера ZX Spectrum, который был в пять раз дешевле устройств конкурентов.

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Компания Синклера Sinclair Radionics в 1972 году выпустила карманный калькулятор, который был втрое меньше и вдвое дешевле аналогов. Через месяц после его создания компания производила до 100 тыс. устройств в месяц. Калькулятор был выставлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

В 1980-х Клайв Синклер создал несколько моделей компьютеров. Самая популярная из них — ZX Spectrum. Этот компьютер был одним из самых продаваемых в Европе. Как пишет The Guardian, он сыграл решающую роль в развитии британской игровой индустрии, передает kommersant.

Несмотря на то, что Синклер долгие годы изобретал компьютеры, сам он не пользовался Интернетом, заявляя, что "не любит быть окруженным техникой, так как это отвлекает его от создания изобретений". В 2010 году он заявил, что вообще не пользуется компьютером, а вместо электронной почты предпочитает телефон.

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Автор: Ирина Погорелая