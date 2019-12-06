Земля может пережить смерть Солнца: возле белого карлика впервые нашли планету

Новое открытие дает ученым новый взгляд на то, что может произойти с нашей Солнечной системой через 5-6 миллиардов лет.

Астрономы обнаружили гигантскую планету на орбите белого карлика - небольшого и плотного образования, которым становятся звезды, когда исчерпают свое ядерное топливо.

Это первое прямое доказательство того, что планеты могут пережить катастрофический процесс, в результате которого образуется белый карлик, - пишет BBC. Детали открытия были опубликованы в журнале Nature. Солнечная система не будет вечно существовать в том виде, в котором человечество ее знает. Примерно через 6 миллиардов лет Солнце, которое относится к желтым звездам среднего размера, увеличится в 200 раз. На этом этапе наша родительская звезда станет красным гигантом.

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С расширением, она поглотит и уничтожит Землю до того, как сожмется до небольшого ядра. Это и будет белый карлик. Но теперь ученые открыли такое образование за 2 тысячи световых лет, вокруг которого вращается гигантская планета размером с Нептун.

"Белый карлик, за которым мы наблюдаем, имеет температуру около 30 тысяч градусов по Цельсию. Для сравнения, температура Солнца 6 тысяч градусов. То есть этот белый карлик в 5 раз горячее. Это означает, что он выделяет значительно больше ультрафиолетового излучения", - сказал доктор Кристофер Мансер из Университета Уорвика.

"Гравитационные силы очень мощные. Поэтому если любое тело, например, астероид, приблизится к белому карлику, гравитация разорвет его на куски", - добавил он.

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Огромная планета на орбите теряет свою атмосферу из-за влияния остатков звезды, оставляя за собой хвост, словно у кометы. Белый карлик бомбит ее сильно заряженными фотонами и выбивает газы со скоростью 3 тысяч тонн в секунду. Ученые собираются продолжить исследования найденной системы, надеясь, что это прольет свет на события в нашей Солнечной системе, когда Солнце достигнет конца своей жизни.