Астроном предвещает самоуничтожение человечества до гибели Земли от взрыва Солнца

По словам ученого, тишина в космосе может свидетельствовать о том, что жизнь развитых цивилизаций короче, чем у их планет.

Главный астроном Гарвардского университета считает, что человеческая цивилизация, вероятно, вымрет «от нанесенных себе ран» задолго до того, как Солнце начнет представлять угрозу для существования Земли.

Ави Леб также занимает должность директора инициативы по вопросам черных дыр в Гарварде. Кроме того, он консультирует проект разработки межзвездных космических кораблей Breakthrough Starshot. Журналисты спросили его, как человечеству защититься от долгосрочных рисков для нашей планеты. В частности, что делать, когда Солнце начнет испарять земные океаны через миллиарды лет, — пишет Newsweek.

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В ответ Леб написал статью, в которой отметил существование многочисленных вариантов для человечества сохранить свой вид от Солнца. В частности, можно начать с того, что сократить последствия глобального потепления. Также он добавил, что наша цивилизация может построить «гигантскую структуру», которую можно будет вывести на оптимальную орбитальную дистанцию от все более горячей звезды.

«Поскольку современным людям понадобилось всего 100 тысяч лет, чтобы адаптироваться и перейти от жизни в саваннах и лесах Африки к существованию в крошечных квартирах на Манхеттене, можно вполне оправданно ожидать перехода с Манхэттена к жизни в космосе за в десятки тысяч раз более длинный отрезок времени», - пояснил он.

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Бесспорно, Солнце однажды погибнет, уничтожив при этом и Землю. Чтобы спасти свой вид человечество должно искать другие планеты во Вселенной. По его мнению, нужно сделать «генетически идентичные копии» животных и растений, которые мы хотели бы сохранить и распространить в других звездных системах. Это может сократить риск полного уничтожения в следствие единой катастрофы.

Также человечество может отправить на другие планеты инструменты, необходимые для восстановления человеческих существ с имеющегося там сырья. Так можно будет сохранить свой вид и не переселять население целой планеты в другой мир.

«После прочтения утренней газеты я еще больше верю в то, что наша цивилизация исчезнет в результате причиненных себе же ран за долго до того, как Солнце начнет представлять угрозу. Почему я в это верю? Потому что мертвая тишина, которую мы слышим из многочисленных потенциально пригодных для жизни экзопланет, может означать, что развитые цивилизации живут меньше, чем их родительские звезды», - убежден астроном.