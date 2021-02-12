Старейший в своем роде духовой инструмент конха издал звуки / фото vice.com

Ученые из Франции воспроизвели звучание доисторического музыкального инструмента, которому более 18 тысяч лет.

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В далеком 1931 году у входа в пещеру Марсулас (археологический памятник на юге Франции) ученые обнаружили раковину хищной морской улитки Charonia lampas. Но установить, что это старейший в своем роде духовой инструмент конха, удалось лишь сейчас.

«Это одно из важнейших открытий в моей карьере исследователя. Наверное, потому, что одно из самых неожиданных», - прокомментировал профессор Университета Тулузы Жиль Тоселло.

В 1930-х ученые посчитали, что раковина не подвергалась изменениям со стороны человека и служила ритуальной чашей.

Однако, Тоселло и его коллеги обратили внимание на то, что заостренная вершина раковины сломана, - это самая твердая ее часть, поэтому случайное повреждение маловероятно.

В итоге после изучения поверхности раковины с помощью специальным камерам и сканерам, исследователи обнаружили отверстия, аккуратно проделанные кремниевыми инструментами.

«Она ждала 90 лет, чтобы мы раскрыли ее секреты. Мы продолжим исследования, чтобы попытаться полностью воссоздать музыкальный инструмент с мундштуком и записать его звучание в пещере Марсулас», - добавил Тоселло.

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Автор: УНИАН