Ученые из Франции воспроизвели звучание доисторического музыкального инструмента, которому более 18 тысяч лет.
Читайте такжеУченые объяснили пользу музыки (видео)Об этом пишет Vice.
В далеком 1931 году у входа в пещеру Марсулас (археологический памятник на юге Франции) ученые обнаружили раковину хищной морской улитки Charonia lampas. Но установить, что это старейший в своем роде духовой инструмент конха, удалось лишь сейчас.
«Это одно из важнейших открытий в моей карьере исследователя. Наверное, потому, что одно из самых неожиданных», - прокомментировал профессор Университета Тулузы Жиль Тоселло.
В 1930-х ученые посчитали, что раковина не подвергалась изменениям со стороны человека и служила ритуальной чашей.
Однако, Тоселло и его коллеги обратили внимание на то, что заостренная вершина раковины сломана, - это самая твердая ее часть, поэтому случайное повреждение маловероятно.
В итоге после изучения поверхности раковины с помощью специальным камерам и сканерам, исследователи обнаружили отверстия, аккуратно проделанные кремниевыми инструментами.
«Она ждала 90 лет, чтобы мы раскрыли ее секреты. Мы продолжим исследования, чтобы попытаться полностью воссоздать музыкальный инструмент с мундштуком и записать его звучание в пещере Марсулас», - добавил Тоселло.
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