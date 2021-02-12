Изначально исследователи считали, что найденная раковина служила ритуальной чашей.

Ученые из Франции воспроизвели звучание доисторического музыкального инструмента, которому более 18 тысяч лет.

Читайте такжеУченые объяснили пользу музыки (видео)Об этом пишет Vice.

В далеком 1931 году у входа в пещеру Марсулас (археологический памятник на юге Франции) ученые обнаружили раковину хищной морской улитки Charonia lampas. Но установить, что это старейший в своем роде духовой инструмент конха, удалось лишь сейчас.

«Это одно из важнейших открытий в моей карьере исследователя. Наверное, потому, что одно из самых неожиданных», - прокомментировал профессор Университета Тулузы Жиль Тоселло.

В 1930-х ученые посчитали, что раковина не подвергалась изменениям со стороны человека и служила ритуальной чашей.

Однако, Тоселло и его коллеги обратили внимание на то, что заостренная вершина раковины сломана, - это самая твердая ее часть, поэтому случайное повреждение маловероятно.

В итоге после изучения поверхности раковины с помощью специальным камерам и сканерам, исследователи обнаружили отверстия, аккуратно проделанные кремниевыми инструментами.

«Она ждала 90 лет, чтобы мы раскрыли ее секреты. Мы продолжим исследования, чтобы попытаться полностью воссоздать музыкальный инструмент с мундштуком и записать его звучание в пещере Марсулас», - добавил Тоселло.

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Автор: УНИАН