По данным ученых, звезда, вокруг которой вращается эта экзопланета, расширяется и входит в свою субгигантскую фазу.

Астрономы обнаружили экзопланету, которая по спирали приближается к своей звезде. Она обречена на столкновение и уничтожение.

Речь идет об экзопланете Kepler-1658b, которую идентифицировали еще в 2019 году - через 10 лет после обнаружения. Об этом пишет CNN.

Ученые считают эту планету "горячим Юпитером". Это такой тип экзопланеты, размер которой достигает Юпитера, однако имеет более высокую температуру. Kepler-1658b совершает один полный оборот вокруг своей стареющей звезды каждые 3,85 дня. Постепенно орбита планеты уменьшается. Астрономы подсчитали, что это происходит со скоростью 131 миллисекунда в год.

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По данным ученых, звезда, вокруг которой вращается эта экзопланета, расширяется и входит в свою субгигантскую фазу. Позже она станет красным гигантом — умирающей звездой на последних стадиях жизни.

Справка УНИАН. Экзопланеты - это планеты, которые находятся вне Солнечной системы. Их можно обнаружить с периодическими изменениями лучевых скоростей центральных звезд под их гравитационным влиянием при движении по орбитам.

Последние открытия астрономов

Как ранее сообщал УНИАН, ученые обнаружили в космосе два "водных мира".

Камеры телескопа поймали разрушения массивной молодой звездной системы в созвездии Тельца, и "замочную скважину" космического масштаба в созвездии Ориона.

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