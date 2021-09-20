Мессенджер, в частности, ввел цветовые темы для чатов, интерактивные эмодзи, список прочитавших сообщение в группе, а также запись видеотрансляций.

19 сентября команда Telegram представила новую версию приложений для iOS (8.1) и Android (8.0.1).

В частности, по словам основателя Павла Дурова, обновление содержит самое крупное нововведение, улучшающее работу мессенджера. Telegram перешел на систему хранения значений int64 вместо ранее используемой int32. В int32 стал заканчиваться диапазон идентификаторов, и в случае достижения лимита пользователи не смогли бы создавать новые аккаунты, группы, каналы и новых ботов.

Кроме того, благодаря обновлению пользователи получили возможность устанавливать отдельные цветовые темы для конкретных личных чатов, делиться интерактивными эмодзи, видеть, кто из членов группы прочитал их сообщения, а также записывать трансляции и видеочаты, говорится в блоге Telegram.

Цветовые темы для чатов

Теперь пользователи могут в любом из личных чатов устанавливать одну из 8 тем, созданных дизайнерами мессенджера. При этом выбранная тема применяется сразу для обоих участников чата и будет отображаться на всех устройствах с новой версией Telegram. Кроме того, у каждой темы есть дневная и ночная версии.

Установить тему можно, нажав на заголовок чата, затем на значок ⋮ на Android или ⋯ на iOS, после чего на "Изменить цвета". В будущем мессенджер обещает добавить еще больше вариантов оформления.

Интерактивные эмодзи

В новой версии пользователи могут нажать на некоторые анимированные эмодзи, чтобы запустить дополнительные эффекты на весь экран. Для этого эмодзи нужно отправить отдельным сообщением или просто нажать на анимированную версию.

Если у собеседника открыт чат, он увидит эффекты в тот же момент. Вибрация телефона также синхронизирована.

Набор эмодзи с полноэкранными эффектами обещают регулярно пополнять. Пока что в него входят 🎆 🎉 🎈 💗 👍 💩.

Список прочитавших сообщение

Также теперь в небольших группах сообщения будут не просто получать отметку "Прочитано" (то есть галочки ✓✓), как только их прочитает хотя бы один участник, а пользователи смогут еще и посмотреть, кто именно из участников прочитал сообщение.

Информация о том, кто прочитал сообщение, хранится только 7 дней после его отправки.

Запись трансляций и видеочатов

В новой версии Telegram разрешил администраторам групп записывать не только звук, но и видео прямых трансляций. Готовая запись сохраняется в чате Избранное. Администраторы могут включить запись в меню настроек трансляции / видеочата (значок ⋮ на Android, ⋯ на iOS).

Если чат записывается, это будет отмечено красной точкой рядом с названием.

Дуров и бот "Умного голосования"

По информации издания "Код Дурова", модераторы App Store и Google Play не пропускали новую версию Telegram до тех пор, пока мессенджер не заблокировал бота системы "Умное голосование", разработанной командой российского политика Алексея Навального. Система предлагала всем, кто не хочет голосовать за провластного кандидата на выборах в Госдуму РФ, голосовать за его наиболее сильного оппонента.

Читайте такжеМедведев болеет, Шойгу и Лаврова нет: в партии Путина происходит что-то странноеРоссийские власти старались заблокировать любую деятельность проекта, а поздно вечером 17 сентября о блокировке бота "Умного голосования" в Telegram сообщил Павел Дуров. При этом он сослался на необходимость соблюдать "день тишины", хотя на трехдневных выборах 17-19 сентября "дня тишины" не было. Более того, Дуров объявил о блокировке бота уже после того, как голосование в первый день выборов закончилось.

Источник, близкий к Telegram, сообщил журналистам, что администрации магазинов якобы требовали от мессенджера "соблюдать местные законы" без конкретного указания на "Умное голосование". Когда Дуров заблокировал бота, обновление разрешили к публикации.

19 сентября бот "Умного голосования" Telegram вновь заработал, но только для пользователей с аккаунтами, привязанными к номерам за пределами России.

Ранее создатель соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о вреде избытка цифровых развлечений. По его мнению, увлечение сериалами Netflix и соцсетью TikTok вредит креативности человека.

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Автор: Катерина Комолова