У мессенджера Telegram появились два новых веб-клиента для мобильных и десктопных устройств - K и Z.
Оба клиента поддерживают основные функции мессенджера, анимированные стикеры, темную тему, папки, комментарии и другие функции нативных приложений, пишет vc.ru.
Читайте такжеTelegram обновил голосовые чаты и добавил новые функции: что изменилосьПри этом в новых версиях не поддерживаются голосовые и секретные чаты, переключение между учетными записями и редактирование фотографий, отсутствует возможность пожаловаться на спам.
Выпуск сразу двух отдельных версий в компании объясняют верой во внутреннюю конкуренцию, заверяя, что оба клиента одинаково хорошо работают на мобильных и десктопных устройствах.
Версия K доступна по адресу https://webk.telegram.org, Версия Z - https://webz.telegram.org.
Кроме того, Telegram запустил новое приложение для Android, которое можно установить со страницы telegram.org/android - в обход Google Play. В этой версии меньше ограничений, обновления для нее обещают выпускать чаще.
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