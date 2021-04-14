Оба клиента - K и Z - поддерживают основные функции мессенджера.

У мессенджера Telegram появились два новых веб-клиента для мобильных и десктопных устройств - K и Z.

Оба клиента поддерживают основные функции мессенджера, анимированные стикеры, темную тему, папки, комментарии и другие функции нативных приложений, пишет vc.ru.

Читайте такжеTelegram обновил голосовые чаты и добавил новые функции: что изменилосьПри этом в новых версиях не поддерживаются голосовые и секретные чаты, переключение между учетными записями и редактирование фотографий, отсутствует возможность пожаловаться на спам.

Выпуск сразу двух отдельных версий в компании объясняют верой во внутреннюю конкуренцию, заверяя, что оба клиента одинаково хорошо работают на мобильных и десктопных устройствах.

Версия K доступна по адресу https://webk.telegram.org, Версия Z - https://webz.telegram.org.

Кроме того, Telegram запустил новое приложение для Android, которое можно установить со страницы telegram.org/android - в обход Google Play. В этой версии меньше ограничений, обновления для нее обещают выпускать чаще.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова