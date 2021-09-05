Разработчик считает, что цифровые развлечения вредят человеческому разуму.

Создатель соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о вреде избытка цифровых развлечений. По его мнению, увлечение сериалами Netflix и соцсетью TikTok вредит креативности человека.

Свою точку зрения Дуров изложил в своем Telegram-канале.

"Подобно тому, как наше физическое состояние зависит от того, чем мы питаемся, наше ментальное состояние зависит от качества информации, которая потребляется нашим мозгом… К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, которые могут помочь нам изменить мир, а случайными сериалами с Netflix ил видео из TikTok. На глубинном уровне, наш мозг не может отличить вымысел от реальности, так что изобилие цифровых развлечений загружает наше подсознание решением несуществующих проблем", - пояснил он.

Дуров призвал пользователей "очистить разум" от ненужного контента из интернета.

"Чтобы быть креативными и продуктивными, мы должны очистить наш разум от приставучего нерелевантного контента, который ежедневно поступает через "алгоритмы рекомендаций". Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над нашим разумом", - заключил он.

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Автор: Дмитрий Захаров