Ученые выяснили, как технология 5G влияет на здоровье человека

Авторы работы провели исследование с использованием эмбрионов рыбок данио.

Беспроводная технология пятого поколения или 5G, которая начала применяться во всем мире в 2019 году, действительно влияет на здоровье, но незначительно.

Читайте такжеПодводный Wi-Fi прошел первые успешные испытанияК такому выводу пришли американские исследователи после проведения эксперимента с рыбами. Оказалось, что излучение 5G оказывает «скромное» влияние на слух.

Авторы работы провели исследование с использованием эмбрионов рыбок данио, модельного организма, часто используемого для обнаружения взаимодействий между экологическими факторами и биологическими системами. У рыбок данио и человека есть сходные процессы развития, и они похожи на геномном уровне, что означает, что исследования данио могут быть легко применены к людям.

В исследовании ученые подвергали эмбрионы рыбок данио в течение двух дней радиочастотному излучению 3,5 ГГц, частоте, обычно используемой сотовыми телефонами с поддержкой 5G.

Они не обнаружили существенного влияния на смертность, на то, как образовались эмбрионы или поведенческий ответ эмбрионов на свет. Они нашли скромное влияние излучения на тест, который измеряет реакцию эмбрионов на внезапный звук. Природу этого различия авторы работы будут исследовать отдельно.

«Исходя из нашего исследования, мы не думаем, что 5G-излучение настолько вредно. Это преимущественно доброкачественная технология», – заявил научный сотрудник, работающий в лаборатории Робин Тангей в штате Орегон, Субхам Дасгупта.

Ранее УНИАН писал, что Британия решила отказаться от оборудования Huawei в 5G сетях.

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