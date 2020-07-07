Британия решила отказаться от оборудования Huawei в 5G сетях

Британия разрабатывает план изъятия оборудования Huawei из британских сетей.

Великобритания намерена отказаться от использования оборудования китайской компании Huawei в своих сетях 5G.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на британские СМИ.

Как пишет издание, отказ Британии от использования оборудования Huawei ознаменует разворот политики правительства на 180 градусов.

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Британское правительство разрабатывает планы изъятия оборудования Huawei из британских сетей следующего поколения до конца текущего года.

Изменение политики британских властей связано с новым отчетом британского разведывательного агентства GCHQ, которое вызвало новые опасения в отношении безопасности Huawei.

Как сообщал УНИАН, французское правительство не будет полностью запрещать использование технологий Huawei при разворачивании сетей 5G в стране. Однако правительство намерено поощрять французские телекоммуникационные компании избегать использования оборудования этого китайского поставщика.

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