В случае удаления аккаунта вы ограничиваете использование своих данных и отзываете согласие на отслеживание геолокации ваших устройств.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, чем могут быть опасны неактивные профили пользователей в соцсетях, и почему их стоит удалять.

Как сообщается на сайте ESET, когда мы удаляем приложение социальной сети или любую другую программу с зарегистрированным личным аккаунтом, большинство пользователей считает, что оператор службы удалит их личную информацию из своих систем. Однако, не все программы соблюдают правила удаления информации.

«В частности, недавно было обнаружено, что Instagram сохраняет фотографии и личные сообщения на своих серверах еще длительное время после якобы их удаления. Однако Instagram не единственное приложение, которое нарушало нормы относительно хранения конфиденциальных данных пользователей. В прошлом году один из исследователей обнаружил, что Twitter годами хранил личные сообщения, а также данные из неактивных или заблокированных учетных записей», - говорится в сообщении.

Почему стоит удалять неактивные аккаунты

Как отмечают специалисты по кибербезопасности, в случае удаления аккаунта вы ограничиваете использование своих данных и отзываете согласие на отслеживание геолокации ваших устройств. В противном случае, если компания столкнется с утечкой данных, ваша информация может продаваться в даркнете. Киберпреступники никогда не перестанут атаковать серверы, поэтому если ваши данные будут среди похищенных, они могут быть использованы против вас.

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По данным ESET, подобная ситуация случилась с пользователями Myspace. В 2016 году учетные данные для входа и соответствующие данные 427 миллионов профилей Myspace были выставлены на продажу в даркнете, и, конечно, не все из них были активными в то время. Среди похищенных данных были пароли, поэтому пользователи, которые повторно использовали комбинации, могли потерять доступ и к другим учетным записям.

Как защититься от мошенников

С целью предотвращения подобных инцидентов специалисты ESET советуют вводить личные данные только в случае необходимости и при возможности включать VPN для программ, которые используют или даже перепродают вашу информацию. В Великобритании в соответствии с Общим регламентом о защите данных (GDPR) действует запрет на продажу личной информации третьим лицам без согласия пользователя, но все это не имеет значения в случаях утечки данных или их похищении злоумышленниками.

Существует мнение, что все опубликованные данные в интернете остаются там навсегда, поэтому мы можем только уменьшить риски взлома аккаунтов. Для этого следует пересмотреть свой телефон, открыть все неактивные приложения и удалить именно учетную запись, а затем уже приложение. Несмотря на то, что информация из социальных сетей не кажется слишком ценной, она может быть использована в мошеннических схемах, связанных с похищением ваших банковских или других важных данных.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Автор: УНИАН