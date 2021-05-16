Помимо спутников Starlink ракета SpaceX вывела в космос спутники сторонних компаний - Capella Space и Tyvak-0130.

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink.

Читайте такжеЯпонський мільярдер полетить на МКС як космічний турист

Трансляция пуска велась на YouTube-канале компании. Пуск состоялся в 18:56 субботы по местному времени. Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на платформу в океане.

Помимо спутников Starlink ракета SpaceX вывела в космос спутники сторонних компаний - Capella Space и Tyvak-0130.

SpaceX: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о 100 долларах в месяц.

Компания постоянно наращивает группировку своих спутников на орбите.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров