Медики рассказали о первом симптоме тяжелой формы COVID-19

Первыми симптомами коронавируса являются: повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание, лихорадка и слабость.

Первым симптомом COVID-19 инфицированного является потеря обоняния – аносмия. В то же время этот симптом медики считают предвестником тяжелой формы вируса.

Об этом сообщает ACS Chemical Neuroscience, передает РБК-Украина.

Читайте такжеВ итальянском аэропорту начали испытывать "умный" шлем против COVID-19 (видео)

Аносмия дает понять, в какой форме будет проходить болезнь. Если человек совсем не чувствует запахов – коронавирус пройдет в тяжелой форме, если наполовину – в легкой.

Вирус проникает в организм при помощи белков, которые отвечают за распознавание запахов. Специалисты из США проанализировали статистику истории болезней инфицированных и пришли к выводу: чем серьезнее аносмия, тем тяжелее у пациента будут лихорадка, кашель, одышка и в общем протекания инфекции.

Первыми симптомами коронавируса являются: повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание, лихорадка и слабость.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании начали тестировать воздушную доставку медикаментов с помощью беспилотных летательных аппаратов.