Великобритания тестирует доставку лекарств в больницы при помощи беспилотников

БПЛА доставляют медикаменты в отдаленные больницы, где находятся пациенты с коронавирусом.

В Великобритании начали тестировать воздушную доставку медикаментов при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, испытания коснулись тестовых моделей, которые были разработаны специально для доставки грузов. Главное их призвание в условиях большого количества больных коронавирусом - быстрая доставка лекарств в самые отдаленные больницы.

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На такой дрон конструкторы установили два бензиновых двигателя, которые помогают ему перевозить 100 килограммов груза на довольно далекие расстояния - до тысячи километров за один маршрут.

Первый перелет британский дрон осуществил на южном побережье Англии. Оттуда дрон долетел за 10 минут до острова Уайт, откуда медикаменты были доставлены в местную больницу.

Как сообщал УНИАН, введенные в марте этого года правительством Великобритании строгие карантинные ограничения будут сохранять силу минимум до 1 июня. При этом будут небольшие послабления.

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