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Великобритания тестирует доставку лекарств в больницы при помощи беспилотников

07:21, 14 мая 2020
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, испытания коснулись тестовых моделей, которые были разработаны специально для доставки грузов. Главное их призвание в условиях большого количества больных коронавирусом - быстрая доставка лекарств в самые отдаленные больницы.

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На такой дрон конструкторы установили два бензиновых двигателя, которые помогают ему перевозить 100 килограммов груза на довольно далекие расстояния - до тысячи километров за один маршрут.

Первый перелет британский дрон осуществил на южном побережье Англии. Оттуда дрон долетел за 10 минут до острова Уайт, откуда медикаменты были доставлены в местную больницу.

Как сообщал УНИАН, введенные в марте этого года правительством Великобритании строгие карантинные ограничения будут сохранять силу минимум до 1 июня. При этом будут небольшие послабления.

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