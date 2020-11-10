Магнитные бури в Украине / фото ua.depositphotos.com

Украину вскоре накроет сильная магнитная буря, которая будет длиться 6 дней. В этот период возможно плохое самочувствие у метеочувствительных людей.

Когда ближайшая магнитная буря

Прогноз магнитных бурь на ноябрь / фото tesis.lebedev.ru

Пик солнечной активности приходится на период с четверга 19 ноября по среду 25 ноября. По прогнозам специалистов, 20 ноября и 22 ноября ожидаются самые сильные всплески солнечной активности в этом месяца.

Влияние магнитной бури на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие. Сильнее всего их последствия ощущают метеочувствительные и пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний.

Возможные симптомы при магнитных бурях:

  • слабость;
  • сонливость;
  • головная и мышечная боль;
  • боль в спине, позвоночнике, шее;
  • головокружение;
  • повышенное артериальное давление;
  • тошнота;
  • плохое настроение, стресс.

Чтобы исключить негативное влияние бурь на здоровье, ведите правильный образ жизни. На период магнитной активности откажитесь от сигарет и выпивки, не перерабатывайте, высыпайтесь, проводите больше времени на свежем воздухе. Если ваше самочувствие очень плохое - возьмите больничный на работе.

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Автор: Екатерина Пулатова