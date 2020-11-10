Украину вскоре накроет сильная магнитная буря, которая будет длиться 6 дней. В этот период возможно плохое самочувствие у метеочувствительных людей.
Когда ближайшая магнитная буря
Пик солнечной активности приходится на период с четверга 19 ноября по среду 25 ноября. По прогнозам специалистов, 20 ноября и 22 ноября ожидаются самые сильные всплески солнечной активности в этом месяца.
Влияние магнитной бури на здоровье
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие. Сильнее всего их последствия ощущают метеочувствительные и пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний.
Возможные симптомы при магнитных бурях:
- слабость;
- сонливость;
- головная и мышечная боль;
- боль в спине, позвоночнике, шее;
- головокружение;
- повышенное артериальное давление;
- тошнота;
- плохое настроение, стресс.
Чтобы исключить негативное влияние бурь на здоровье, ведите правильный образ жизни. На период магнитной активности откажитесь от сигарет и выпивки, не перерабатывайте, высыпайтесь, проводите больше времени на свежем воздухе. Если ваше самочувствие очень плохое - возьмите больничный на работе.
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