С 19 по 25 октября в Украине ожидаются сильные магнитные бури.

Украину вскоре накроет сильная магнитная буря, которая будет длиться 6 дней. В этот период возможно плохое самочувствие у метеочувствительных людей.

Когда ближайшая магнитная буря

Пик солнечной активности приходится на период с четверга 19 ноября по среду 25 ноября. По прогнозам специалистов, 20 ноября и 22 ноября ожидаются самые сильные всплески солнечной активности в этом месяца.

Влияние магнитной бури на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие. Сильнее всего их последствия ощущают метеочувствительные и пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний.

Возможные симптомы при магнитных бурях:

слабость;

сонливость;

головная и мышечная боль;

боль в спине, позвоночнике, шее;

головокружение;

повышенное артериальное давление;

тошнота;

плохое настроение, стресс.

Чтобы исключить негативное влияние бурь на здоровье, ведите правильный образ жизни. На период магнитной активности откажитесь от сигарет и выпивки, не перерабатывайте, высыпайтесь, проводите больше времени на свежем воздухе. Если ваше самочувствие очень плохое - возьмите больничный на работе.

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Автор: Екатерина Пулатова