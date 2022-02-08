Ученые впервые зафиксировали такой способ взаимопомощи у шимпанзе.

Исследователи стали свидетелями нескольких случаев, когда шимпанзе ловят насекомых и наносят их на раны - и не только свои.

Об этом сообщает CNN.

Ученые неоднократно замечали такое поведения в сообществе из 45 шимпанзе в национальном парке в Габоне в рамках проекта Ozouga Chimpanzee.

Известно, что медведи, слоны и даже пчелы занимаются самолечением от паразитов и болезней. Но вот случаев, когда животное наносит лекарство на рану другого, ранее никогда не наблюдалось.

В течение следующего года исследователи внимательно наблюдали и снимали на видео всех шимпанзе с признаками травм.

Они зафиксировали, как 22 шимпанзе прикладывали насекомых к собственным ранам. Команда каталогизировала 76 случаев лечения ран, в том числе - как помощь другим особям, за 15 месяцев - с ноября 2019 года по февраль 2021 года.

При этом животные использовали перетертых пойманных в воздухе насекомых. Исследователи хотят идентифицировать этих насекомых, чтобы узнать, обладают ли они какими-либо фармацевтическими свойствами.

Примечательно, что такую помощь шимпанзе оказывали и неродственным особям из своей группы.

Забота о других — это просоциальное поведение, направленное на помощь другим. Это нечасто наблюдается у животных, отмечают исследователи.

Согласно новому исследованию, такое поведение может быть признаком того, что шимпанзе могут проявлять что-то вроде эмпатии у людей.

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