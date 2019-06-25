Ученые нашли обезьян, использующих орудия труда тысячи лет

Археологи обнаружили каменные инструменты, выброшенные три тысячи лет назад, в месте, где обитают обезьяны-капуцины.

Команда археологов в Бразилии раскопала каменные орудия обезьян-капуцинов, возрастом 3000 лет, и они показывают изменения в поведении и рационе питания. Читайте такжеГенетики вычислили, когда жили общие предки людей, шимпанзе и орангутангов

Ученые отмечают, что орудия изменились всего за 450 поколений обезьян, пишет Ars Technica.

Археологические данные об использовании людьми инструментов датируются примерно 2,5 млн лет, и археологи используют изменения в технологии создания каменных инструментов, чтобы отслеживать изменения в человеческой эволюции, культуре и образе жизни. Орудия обезьян также меняются, но в сжатых временных масштабах.

Обезьяны-капуцины более универсальны при использовании орудий, чем шимпанзе. Они выбирают камни правильных размеров и форм для самых разных задач, от копания до взлома различных орехов и семян (каждый имеет свои собственные размеры и весовые характеристики в качестве идеального инструмента для взлома).

В бразильском национальном парке Серра-де-Капивара группа капуцинов взламывает орехи кешью круглыми кварцитовыми булыжниками, которые они выбирают и несут в рощу кешью из сухого русла, расположенного на расстоянии около 25 м. Капуцины перерабатывали пищу в одном и том же месте в течение по крайней мере 3000 лет - и оставляли после себя свои явно истертые инструменты. Это около 450 поколений обезьян, и за это время археологи заметили некоторые серьезные изменения в каменных молотках и способах их использования.

Экспедиция археологов нашла 122 каменных артефакта капуцинов. Все они отличаются по размеру и, по предположению ученых, предназначались для разной еды. Авторы утверждают, что это первый пример эволюции орудий труда у обезьян.

Старые камни, найденные на этом месте, относительно небольшие и легкие, хотя они сильно повреждены практически со всех сторон и не содержат следов кешью. Авторы предполагают, что эти инструменты когда-то использовались для колки небольших орехов - гораздо меньших, чем кешью. По ним было трудно попасть, поэтому на каменном орудии появились так много царапин и выбоин.