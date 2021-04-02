Диаметр астероида составляет 14 метров.

Сегодня, 2 апреля, мимо Земли на огромной скорости пролетит 14-метровый астероид.

Об этом сообщает Express.

Как сообщается, скорость астероида составляет 4,3 километра в секунду или 19440 км/ч, а это значит, что путешествие между Землей и Луной займет у него всего 19 часов. Для сравнения, миссии Аполлона-11 в 1969 году потребовалось три дня, чтобы достичь Луны.

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Космический камень под названием 2021 FT не представляет угрозы для Земли из-за размера и расстояния, на котором он пройдет, уверены ученые.

По данным NASA, астероид сгорел бы в атмосфере при столкновении с Землей.

Как сообщается, астероид пролетит на безопасном расстоянии в 4,3 лунных расстояния - или более 1,3 миллиона километров.

Тем не менее, с астрономической точки зрения это "на волосок", поэтому NASA отнесло его к объектам, сближающимся с Землей.

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Автор: Екатерина Лиманская