К уголовной ответственности за распространение антиукраинской пропаганды было привлечено 40 человек и еще 32 фигуранта уже осуждены.

Служба безопасности Украины в течение 2020 года нейтрализовала 600 кибератак и киберинцидентов на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, значительная часть этих атак были инструментами гибридной агрессии.

«За этот период нейтрализовано 20 группировок, причастных к многим кибератакам, а также заблокировано свыше 2,6 тыс. сообществ с миллионной аудиторией и 21 бот-сеть мощностью около 60 тыс. аккаунтов», - говорится в сообщении.

К уголовной ответственности за распространение антиукраинской пропаганды были привлечены 40 человек и еще 32 фигуранта уже осуждены. Въезд на территорию Украины запрещен 158 иностранцам, которые причастны к пропаганде сепаратизма в Интернете.

В СБУ также сообщили, что в ходе спецоперации была разоблачена схема, которая наносила масштабной ущерб экономике государства. «Ее организовало прежнее руководство Государственной налоговой службы. Так, убытки государству за разные налоговые «скрутки» и конвертцентры оцениваются в 35 млрд грн», - говорится в сообщении.

Кроме того, киберспециалисты СБУ разоблачили 6 преступных групп, которые незаконно вмешивались в базы данных Минюста и вносили в госреестры недостоверную информацию.

Всего в течение прошлого года по материалам киберподразделений Службы безопасности начато 496 уголовных производств. Из них 129 дел именно за несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей и автоматизированных систем.

Кибербезопасность в Украине и мире

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Автор: Юлия Янкевич