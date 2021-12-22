Запуск этой новейшей обсерватории постоянно переносили из-за разных технических проблем.

В пятницу, 24 декабря, в 14:20 по киевскому времени должен состояться долгожданный запуск космического телескопа Джеймса Уэбба стоимостью 10 миллиардов долларов, который считается самым мощным телескопом современности и за всю историю.

Дату утвердили NASA и контролирующая запуск компания.

Начиная с 2007 года, запуск этой новейшей обсерватории постоянно переносили из-за разных технических проблем.

В связи с такой задержкой по затратам телескоп Джеймса Уэбба может сравниться с легендарным телескопом "Хаббл", который работает с 1990 года. Вместе с тем он мощнее его в 100 раз.

По данным The Guardian, главная миссия телескопа – поиск появившихся во Вселенной первых звезд и галактик, а также изучение атмосфер экзопланет за пределами Солнечной системы с целью определения, есть ли там необходимые для создания жизни метан и вода.

Ученые рассчитывают на как минимум 5 лет работы нового телескопа, но он может работать и дольше. Телескоп будет вращаться вокруг Солнца.

В космос его запустят с космодрома Куру во Французской Гвиане в сложенном виде внутри первой ступени ракеты Ariane 5.

Читайте также"Дикий саундтрек": NASA записала звуки спутника Юпитера (видео)Чтобы начать полноценную работу, ему нужно будет преодолеть примерно 1,6 миллиона километров. В итоге полет займет около месяца. Еще около пяти месяцев понадобиться, чтобы развернуть конструкцию и настроить приборы.

Телескоп Джеймса Уэбба

Это знаменитый долгострой NASA.

На разработку телескопа ушло 25 лет, за которые было потрачено более 10 миллиардов долларов.

Уникальность телескопа заключается в его огромном зеркале диаметром в 6,5 метра. Если запуск пройдет успешно, оно станет самом большим, которое когда-либо человечество отправляло в космос.

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