Китайский аппарат 18 марта 2021 года столкнулся с обломком российской ракеты "Зенит-2".

Космические силы США подтвердили частичное разрушение китайского метеоспутника YunHai 1-02 в марте 2021 года, вызванное столкновением с космическим мусором, оставшимся после российской миссии 1996 года.

Об этом говорится в квартальном отчете NASA по космическим обломкам.

После столкновения спутника с российским мусором образовалось 37 обломков, внесенных в каталог Космических сил США. Четыре из них уже сгорели в атмосфере Земли.

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Спутник YunHai 1-02 запустили в 2019 году. Как сообщал у себя в Twitter еще в августе астрофизик Джонатан Макдауэлл, китайский аппарат 18 марта 2021 года столкнулся с обломком российской ракеты "Зенит-2", которая в 1996 году вывела на орбиту военный спутник "Космос 2333" ("Целина-2").

По словам Макдауэлла, столкновение произошло при скорости 13,26 км/с на высоте 780 км. Точка столкновения в космосе в 07:41:10 по всемирному скоординированному времени была над норвежским городом Тромсе.

Как отмечают в NASA, это стало уже пятым подтвержденным случаев столкновения созданных человеком объектов на орбите и первым за последние 10 лет.

Ранее в 2009 году на орбите неработающий российский военный спутник связи "Космос-2251" протаранил спутник Iridium 33 - один из аппаратов оператора телефонной связи. В результате столкновения спутники разрушились полностью, что привело к появлению 2370 обломков, внесенных в каталог.

Как сообщал УНИАН, ранее Китай пожаловался в Управление по вопросам космического пространства ООН в отношении спутников Starlink американского миллиардера Илона Маска. В заявлении говорится о том, что китайская орбитальная станция "Тяньгун" за год два раза едва не столкнулась с ними и должна была менять траекторию. В Китае заявляют, что инциденты произошли 1 июля и 21 октября, поскольку спутники Starlink якобы постоянно маневрировали по неизвестной стратегии.

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