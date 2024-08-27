Ранее исследователи считали, что мальчика усыпили, прежде чем поместить в ледяную гробницу.

Ребенок инков из Серро-эль-Пломо в Чили, ритуально принесенный в жертву более 500 лет назад и хорошо сохранившийся в виде замороженной мумии, умер не "мирно", как считалось ранее, а от удара по голове, как показало новое исследование.

Знаменитая мумия Пломо восьмилетнего ребенка, найденная в сидячем положении с обхваченными коленями, изучалась археологами на протяжении десятилетий с момента ее обнаружения в 1954 году, пишет The Independent.

Ранее исследователи считали, что мальчика кормили наркотическими веществами и усыпляли, прежде чем поместить в ледяную гробницу, где он умер от удушья.

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Национальный музей естественной истории Чили утверждает, что ребенок был убит около 1460 года во время церемонии жертвоприношения под названием Qhapaq hucha или Capacocha, в которой, вероятно, принимали участие знать, жрецы и должностные лица империи инков.

Перед смертью есть признаки того, что мальчик прошел более 2000 км от юго-центрального Перу до Серро-эль-Пломо в течение нескольких месяцев, что видно по следам на его ступнях, говорят исследователи.

Эксперты считали, что его последние минуты, вероятно, были отмечены усталостью от долгого путешествия, большой высоты и приема наркотического вещества, прежде чем его поместили в прямоугольную камеру с замерзшим полом, что вызвало гипотермию и смерть.

Рядом с мальчиком также было положено погребальное подношение, включая церемониальные предметы, в том числе две фигурки верблюдов - одну из сплава золота и серебра, а другую из раковины.

Археологи подозревают, что такие жертвоприношения, вероятно, были способами, с помощью которых инки пытались обеспечить присоединение лучших представителей человечества к своим божествам.

Но недавние исследования меняют взгляды на то, как проводились эти ритуальные жертвоприношения.

Новые рентгеновские снимки КТ головы мумии из Пломо показывают признаки "искусно выполненной" тупой травмы лобной кости черепа мальчика.

По словам исследователей из музея, травма, по-видимому, была вызвана тупым предметом, движущимся справа налево, когда ребенок стоял с опущенной головой.

Эти новые результаты бросают вызов ранее существовавшим представлениям о природе ритуальных детских жертвоприношений богу Солнца в империи инков, особенно в месяц сбора урожая.

Незадолго до своей смерти мальчик, по-видимому, проглотил "большой объем пищи", которая осталась непереваренной в его кишечнике.

Анализ генома также подтверждает, что его предки происходят из южно-центральных Анд и древних людей с севера Чили, а также с южных высокогорий Перу. Однако, пока не удалось точно определить его происхождение.

Захоронения майя

Новое исследование показало, что массовое захоронение содержит останки более 100 человек, которые были принесены в жертву в рамках серии древних ритуалов майя. Необычно то, что все останки принадлежали маленьким мальчикам, и их хоронили в течение 500 лет.

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