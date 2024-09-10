В рамках миссии астронавты планируют выйти за пределы Международной космической станции.

Компания SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon, на борту которого находятся четыре астронавта в рамках исторической миссии Polaris Dawn. Американский миллиардер Джаред Айзекман планирует осуществить первый частный выход в открытый космос и полететь дальше, чем кто-либо со времен полетов NASA "Аполлон" на Луну, пишет Associated Press.

Если все пойдет по плану, то это будет первый случай, когда частные лица осуществят выход в открытый космос, однако они не будут рисковать выходить за пределы капсулы.

"Выход в открытый космос, который считается одной из самых рискованных частей космических полетов, был исключительно делом профессиональных астронавтов, с тех пор как бывший Советский Союз открыл люк в 1965 году, а за ним и США. Сегодня они регулярно осуществляются на Международной космической станции", - напомнили в издании. Видео дня

Известно, что Айзекман вместе с инженерами SpaceX и бывшим пилотом истребителей ВВС США Thunderbird, стартовали на рассвете на борту ракеты SpaceX Falcon 9 из Флориды. Выход в открытый космос запланирован на четверг, в середине пятидневного полета.

Однако сначала пассажиры планируют выйти за пределы Международной космической станции - на высоту 1400 километров, что превзойдет рекорд облета Земли, который был установлен во время проекта NASA "Джемини" в 1966 году.

"Мы крепко обнимаем вас с земли. Пусть вы войдете в историю и вернетесь домой живыми и невредимыми", - отметил по радио директор запуска Фрэнк Мессина после того, как экипаж достиг орбиты.

"Мы не отправились бы в это путешествие, если бы все 14 000 сотрудников SpaceX и все остальные не поддерживали нас", - ответил Айзекман.

Отмечается, что ключевой целью операции является проверка нового скафандра SpaceX для выхода в открытый космос, который визуально похож на знакомый черно-белый костюм компании, который одевается только внутри космического корабля.

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