Ученые обнаружили, что центральная часть Долины Маринер заполнена водой намного больше, чем ожидалось. По их словам, это похоже на районы вечной мерзлоты на Земле.

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter миссии "ЭкзоМарс", запущенный Европейским космическим агентством в 2016 году, обнаружил значительные объемы льда в большой системе каньонов Марса, Долинах Маринер.

Воду, скрытую под поверхностью Марса, аппарат обнаружил с помощью прибора FREND, отображающего наличие водорода в верхнем метре марсианской почвы, сообщает Би-би-си.

Главным образом вода существует на Марсе в форме льда и залегает в полярных регионах планеты. На поверхности вблизи экватора водяной лед не обнаруживается, поскольку температуры здесь недостаточно низкие для того, чтобы он мог стабильно сохраняться.

"С помощью TGO мы можем посмотреть на глубину до одного метра под слоем пыли и увидеть, что на самом деле происходит под поверхностью Марса, и, что особенно важно, найти богатые водой оазисы, которые нельзя было обнаружить с помощью предыдущих инструментов", - отметил ведущий автор нового исследования Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН.

Богатая водой область размером с Нидерланды пересекается с глубокими долинами Каньона Кандора. Эта область считается многообещающей для поисков воды на Марсе.

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Ученые обнаружили, что центральная часть Долины Маринер заполнена водой гораздо больше, чем ожидалось. По их словам, это похоже на районы вечной мерзлоты на Земле, где водяной лед остается под сухой почвой из-за постоянных низких температур.

Это говорит о том, что в Долине Маринер должны существовать особые, пока непонятные условия для сохранения воды - или ее запасы там постоянно пополняются из других источников.

"Это открытие - удивительный первый шаг, но, чтобы точно знать, с какой формой воды мы имеем дело, требуются дополнительные наблюдения, - добавляет соавтор исследования Хокан Сведхем из лаборатории Европейского космического агентства в Нидерландах. - Независимо от результата, открытие демонстрирует непревзойденные способности инструментов орбитального аппарата заглянуть под поверхность Марса, и демонстрирует большой, не слишком глубоко залегающий и легко эксплуатируемый резервуар воды в этой части Марса".

Благодаря находке FREND Долина Маринер становится многообещающей площадкой для изучения Марса человеком.

По словам сотрудника проекта "ЭкзоМарс" Колина Уилсона, больше информации о том, как и где вода залегает на Марсе, необходимо для понимания того, что случилось с некогда богатой водой планетой, и поможет "в поисках пригодной для жизни среды, возможных признаков прошлой жизни и самых ранних органических материалов".

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Автор: Ирина Погорелая