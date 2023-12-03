Оккупанты не скрывают, что запрещают украинским детям познавать украинские традиции.

В оккупированном Старобельске Луганской области оккупанты запретили Святого Николая и взамен привезли своего "Кыш Бабая". Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В Старобельске оккупанты отменили празднование Дня Святого Николая по всем учебным заведениям. Мол, это сугубо украинский праздник, поэтому подарки малышам готовить не следует. Вместо этого детей будет приветствовать, в частности, Кыш Бабай из Татарстана, которому предоставили так называемое шефство над некоторыми оккупированными общинами Луганщины", – сообщил он.

По данным Лысогора, один такой Бабай уже выступил накануне на выставке народного хозяйства, куда детей свозили принудительно.

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Кто такой Кыш Бабай

Современный Кыш Бабай является попыткой властей Республики Татарстан, входящей в состав РФ, создать собственный национальный "аналог" Санта Клауса и Деда Мороза со всеми характерными для них чертами. На практике кроме названия он мало чем отличается от русско-советского Деда Мороза.

В Татарстане утверждают, что их Кыш Бабай якобы базируется на образе одного из персонажей тюркского фольклора – зимнего божка или духа Кыш Бабая, который был чем-то вроде тамады на празднике для другого бога.

Интересен тот факт, что слово "бабай", которым пугают детей восточные славяне, вероятно, попало в наш язык именно от тюркского слова "бабай". Сами тюрки обозначают этим словом дедушку, или просто старика. Но наши предки наполнили слово негативным смыслом и сделали его синонимом "злого духа", что хорошо иллюстрирует их отношение к современным им тюркам – степным кочевникам, с которыми русичи и праукраинцы вели постоянные войны.

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