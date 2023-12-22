25 декабря будет рабочим днем для всех органов власти и государственных предприятий, для предприятий критической инфраструктуры.

В этом году 25 декабря - Рождество Христово - будет рабочим днем в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"В этом году мы впервые всей Украиной будем отмечать Рождество Христово по новому стилю - 25 декабря. После войны этот день будет праздничным и выходным. Но сейчас война, поэтому для всех органов власти и государственных предприятий 25 декабря будет рабочим днем, как и для предприятий критической инфраструктуры", - отметил он.

В свою очередь, как добавил Шмыгаль, частный бизнес может устанавливать рабочий график на этот день по своему усмотрению.

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Дата Рождества в Украине

Как сообщал УНИАН, 27 июля на Поместном Соборе Православной церкви Украины утвердили переход с 1 сентября 2023 года на новоюлианский календарь. Это означает, что все непереходные православные праздники будут отмечать на 13 дней раньше: Рождество Христово - 25 декабря; День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря); Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января); Покрова Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября). Даты переходных праздников остаются без изменений.

В то же время принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Почтовые операторы "Укрпочта" и "Новая почта" обнародовали графики работы в период рождественско-новогодних праздников. Обе компании запланировали выходные на 1 января.

Как сообщается на сайте "Укрпочты", 25 и 31 декабря отделения будут работать по своим стандартным графикам, без сокращений. А вот на 1 января запланирован выходной.

Что касается "Новой почты", то в компании сообщили об индивидуальном графике работы отделений на праздники. На Рождество и Новый год большинство наших отделений будут работать так: 31 декабря – с 9:00 до 17:00; 1 января – выходной; остальные дни – по обычному графику.

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