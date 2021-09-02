Федеральное авиационное управление США ведет расследование инцидента.

Первый пилотируемый космический полет ракетоплана VSS Unity компании Virgin Galactic прошел с серьезными нарушениями. Корабль отклонился от курса, у него возникли проблемы с траекторией планирования.

Об этом говорится в статье журналиста Николаса Шмидла, опубликованной в The New Yorker. Автор напомнил, что 11 июля на корабле летел владелец Virgin Galactic Ричард Бренсон и еще несколько человек.

Как утверждает Шмидл, по данным Flightradar24, в ходе полета ракетоплан вышел за пределы полетной зоны, выделенной ему Федеральным авиационным управлением США (FAA). Такие зоны составляются очень тщательно, чтобы минимизировать риски ущерба и человеческих потерь в случае катастрофы.

Представитель FAA подтвердил, что корабль Бренсона отклонился от своих разрешений по воздушному трафику. Расследование этого инцидента продолжается.

Представитель Virgin Galactic, в свою очередь, подтвердил, что корабль вышел за пределы обозначенного ему воздушного пространства на 1 минуту и 41 секунду.

Утверждается, что примерно через минуту после взлета Unity на приборной панели пилотов загорелся желтый индикатор, который сигнализировал о нарушении траектории полета и проблемах с углом подъема. Все это могло привести к опасной аварийной посадке.

Как отмечает Шмидл, космический проект Брэнсона сильно отличается от проектов Безоса и Маска. Если последние используют традиционные автоматические ракеты с вертикальным взлетом, то у Брэнсона в космос летит ракетоплан под управлением пилотов. Их мастерство и принимаемые решения играют огромную роль в ходе мисссии.

Как заявили журналисту источники в компании, в ЧП при полете 11 июля самым безопасным решением было бы отключение двигателя и отказ от космического полета. Но такое решение означало бы поражение Брэнсона в конкуренции с Джеффом Безосом, чей космический пуск был намечен на конец июля.

Пилоты Дэйв Макэй и Майк Масуччи поступили иначе – скорректировали траекторию и завершили миссию. Журналист отмечает: остается неясным, насколько сильно на решение пилотов повлияло присутствие на борту самого Брэнсона.

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Напомним, 11 июля корабль компании Virgin Galactic в рамках первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и успешно приземлился на космодроме "Америка" в штате Нью-Мексико, США.

VSS Unity поднялся на высоту около 86 км над поверхностью Земли, которая считается границей с космосом.

Автор: Дмитрий Захаров