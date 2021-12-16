С молотка ушел и компьютер, на котором ее сделали.

На аукционе Christie's в виде незаменимого токена было продано первое сообщение, опубликованное на сайте онлайн-энциклопедии "Википедия".

Об этом сообщили на сайте аукциона.

Читайте такжеПервый компьютер Apple продали на аукционе (фото)На торгах под названием "Рождение Википедии" было выставлено два лота.

Первый - запись на сайте "Википедии", опубликованная основателем онлайн-энциклопедии Джейми Уэйлсом в 1996 году. Первая публикация состояла из единственной фразы - "Hello World". За эту запись в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) отдали 750 тысяч долларов.

Напомним, NFT-это нечто вроде нового вида криптовалюты, существующего исключительно в своей криптосистеме. Фактически это особая форма владения цифровым искусством, закрепленная уникальным токеном. Владелец токена становится единоличным обладателем определенного цифрового объекта - будь то картинка, гифка, видео, твит или песня.

В этом случае покупатель получил право владения первой публикацией на сайте, что, однако, не делает ее недоступной для других.

Вторым лотом был компьютер, на котором Уэйлс сделал первую запись. Это iMac от Apple малинового цвета. Он ушел с молотка за 187,5 тысячи долларов.

Имена покупателей обоих лотов не разглашаются.

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Автор: Анастасия Печенюк