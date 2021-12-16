Первое сообщение на Википедии продали на аукционе / изображение uk.wikipedia.org

На аукционе Christie's в виде незаменимого токена было продано первое сообщение, опубликованное на сайте онлайн-энциклопедии "Википедия".

Об этом сообщили на сайте аукциона. 

Читайте такжеПервый компьютер Apple продали на аукционе (фото)На торгах под названием "Рождение Википедии" было выставлено два лота.

Первый - запись на сайте "Википедии", опубликованная основателем онлайн-энциклопедии Джейми Уэйлсом в 1996 году. Первая публикация состояла из единственной фразы - "Hello World". За эту запись в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) отдали 750 тысяч долларов. 

Напомним, NFT-это нечто вроде нового вида криптовалюты, существующего исключительно в своей криптосистеме. Фактически это особая форма владения цифровым искусством, закрепленная уникальным токеном. Владелец токена становится единоличным обладателем определенного цифрового объекта - будь то картинка, гифка, видео, твит или песня.

В этом случае покупатель получил право владения первой публикацией на сайте, что, однако, не делает ее недоступной для других.

Первая публикация на Википедии / скриншот с сайта Christie'S

Вторым лотом был компьютер, на котором Уэйлс сделал первую запись. Это iMac от Apple малинового цвета. Он ушел с молотка за 187,5 тысячи долларов.

Компьютер создателя Википедии / скриншот с сайта Christie'S

Имена покупателей обоих лотов не разглашаются.

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Автор: Анастасия Печенюк