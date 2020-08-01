Персеиды-2020: когда будет и где наблюдать за звездопадом

Метеорный поток Персеиды можно наблюдать каждый год. Это самый яркий "звездопад" лета.

Персеиды - самый известный звездопад. Он происходит каждый год, а его пик обычно выпадет на август.

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Что такое поток Персеиды

Меторный поток Персеиды ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Образуется он в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает.

Только представьте себе, самое первое упоминание о Персеидах датируется 36 годом н. э. в китайской летописи!

Когда будет поток Персеиды в 2020 году?

В этом году метеорный поток Персеиды уже начал свою активность. Первые "звездочки" Персеиды начали падать на Землю 17 июля.

Максимальная активность ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Как обещают ученые, за час можно будет увидеть около 60 вспышек.

Продлится метеорный поток до 24 августа.

Где и как наблюдать за Персеидами

Никаких специальных приспособлений, чтобы наблюдать за Персеидами, не нужно. При благоприятной погоде можно наблюдать звездопад невооруженным глазом.

Лучше всего смотреть на метеоры подальше от ярких источников света, смотреть необходимо на северо-восток.

К сожалению, в этом году наблюдениям максимума Персеид помешает Луна. Она будет в фазе вблизи полнолуния (полнолуние 15 августа). Так что ночью при лунном свете можно будет увидеть только очень яркие Персеиды. Но, как правило, наибольшее количество метеоров наблюдается в часы перед рассветом.

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