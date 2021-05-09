Обломки ракеты рухнули в районе Мальдивских островов.

В СМИ появилось видео вероятного падения в Индийский океан потерявшей управление китайской ракеты Чанчжэн 5В.

Видео опубликовано пользователями соцсетей.

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Значительная часть обломков сгорела в атмосфере, однако некоторые из них все же рухнули в воду к северу от Мальдив.

Чанчжэн 5B была запущена, чтобы доставить на орбиту базовый модуль будущей космической станции КНР.

В связи с тем, что из-за неисправностей возвращение ракеты оказалось неконтролируемым, специалисты не смогли точно спрогнозировать точку ее падения.

Что известно о Long March-5B

22-тонная ракета-носитель Long March-5B стартовала с космодрома на юге Китая 29 апреля.

Она вывела на околоземную орбиту основной модуль третьей орбитальной космической станции КНР, которую планируется развернуть к 2022 году.

Ступень ракеты неконтролируемо возвращалась на Землю.

Сообщалось, что неуправляемая ступень ракеты-носителя может упасть в Азии.

9 мая 2021 года обломки китайской ракеты-носителя Long March-5B упали в воды Индийского океана. Большая их часть сгорела в верхних слоях атмосферы.

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Автор: Елена Коваленко