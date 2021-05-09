В СМИ появилось видео вероятного падения в Индийский океан потерявшей управление китайской ракеты Чанчжэн 5В.
Видео опубликовано пользователями соцсетей.
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Значительная часть обломков сгорела в атмосфере, однако некоторые из них все же рухнули в воду к северу от Мальдив.
Чанчжэн 5B была запущена, чтобы доставить на орбиту базовый модуль будущей космической станции КНР.
В связи с тем, что из-за неисправностей возвращение ракеты оказалось неконтролируемым, специалисты не смогли точно спрогнозировать точку ее падения.
צילום של הטיל הסיני חולף מעל ישראל כפי שנצפה מחיפה ב5:11 בבוקר.@kann_news@N12News@newsisrael13pic.twitter.com/ydMWpxMm41— CYA (@CYA90930064) May 9, 2021
Chinese Rocket seen over Jordan— Walid (@walidbarahmeh) May 9, 2021
5:11am | May 9, 2021#LongMarch5#ChineseRocketpic.twitter.com/qjLNERm08q
Chinese Rocket while crossing the skies of #Oman#ChineseRocket#LongMarch5Bpic.twitter.com/g8OAMlq8lE— 𝓛𝓤𝓕𝓕𝓨 (@0_F_0) May 9, 2021
Что известно о Long March-5B
22-тонная ракета-носитель Long March-5B стартовала с космодрома на юге Китая 29 апреля.
Она вывела на околоземную орбиту основной модуль третьей орбитальной космической станции КНР, которую планируется развернуть к 2022 году.
Ступень ракеты неконтролируемо возвращалась на Землю.
Сообщалось, что неуправляемая ступень ракеты-носителя может упасть в Азии.
9 мая 2021 года обломки китайской ракеты-носителя Long March-5B упали в воды Индийского океана. Большая их часть сгорела в верхних слоях атмосферы.
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