Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты.

Пентагон отслеживает крупную китайскую ракету Long March 5b, которая вышла из-под контроля и может упасть на Землю в ближайшие дни.

Читайте такжеКитай откроет доступ для ученых к крупнейшему в мире радиотелескопу (видео)По данным Космического командования, Long March 5B войдет в атмосферу Земли "в районе 8 мая", передает Украинская правда со ссылкой на CNN.

"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли" не может быть определено ранее, чем за несколько часов до этого события, но 18-я эскадрилья космического контроля будет предоставлять ежедневные обновления о местонахождении ракеты через веб-сайт Space Track", - сказал представитель Пентагона Майк Ховард.

Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты.

В свою очередь астрофизик Джонатан Макдауэлл из Астрофизического центра Гарвардского университета озвучил прогноз, что ракета "снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая".

Он пояснил, что за этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз.

"Эта штука движется со скоростью примерно 18 тыс. миль в час (около 29 тыс. км в час – ред.). И если вы на час ошибетесь в прогнозах, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль", – сказал астрофизик.

Макдауэлл уверен, что эта ситуация не представляет угрозы для человека.

"Я не думаю, что люди должны принимать меры предосторожности. Риск того, что будет какой-то вред или что это (обломки ракеты – ред.) ударит кого-то, достаточно мал - не настолько мал, чтобы этим пренебречь, это может произойти, но риск того, что они ударят вас, невероятно мал. И поэтому я бы не терял ни секунды сна из-за личной угрозы", - сказал он.

Запуск китайской ракеты

29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны.

При этом главная ступень также вышла на орбиту и медленно и непредсказуемо возвращается на Землю.

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Автор: Ирина Погорелая