Физиологически люди, как биологический вид, за последнее столетие не изменились, но спортивные рекорды бьют постоянно.

В Париже только что стартовали летние Олимпийские игры 2024 года. Их неотъемлемой частью является установление новых мировых рекордов. Издание Live Science попыталось разобраться, а наступит ли когда-нибудь время, когда люди уже просто не смогут побить установленные рекорды из-за достижения предела человеческих возможностей.

Как рассказали изданию опрошенные эксперты, биофизические ограничения, присущие человеческому телу, действительно могут ограничить некоторые человеческие достижения. Однако инновационные техники выполнения упражнений и усовершенствованная спортивная одежда могут помочь спортсменам продолжать открывать новые уровни производительности.

Физиологический предел

Кевин Мурач, исследователь мышц из Университета Арканзаса, рассказал, что наиболее эффективно мышцы сокращаются вдоль линии между двумя сухожилиями. Однако, расширяясь, мышцы сокращаются под менее эффективным косым углом. Таким образом, увеличение мышечной массы создает дополнительную силу, но отдача от дополнительной массы постепенно уменьшается, и мышцы в конце концов приближаются к жесткому пределу, после которого дополнительная масса уже не дает дополнительной силы.

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Более того, огромные мышцы могут даже мешать спортсменам в некоторых видах спорта, например, в спринте.

Таким образом, мышцы устанавливают потолок для того, какие результаты спортсмены могут продемонстрировать. Но эффективность также зависит от того, что спортсмены делают со своими мышцами.

Техника выполнения упражнений

На Олимпийских играх 1968 года Дик Фосбери использовал инновационную стратегию для прыжков в высоту, которая буквально подняла планку. Вместо того, чтобы взлететь вперед над шестом, он повернул свое тело в полете. Прыжок назад позволил ему выгнуть тело и опустить центр массы, чтобы он мог перепрыгнуть через шест с меньшими усилиями. Через пять лет Дуайт Стоунс усовершенствовал "флоп Фосбери" и превзошел мировой рекорд в прыжках в высоту, используя этот метод.

Теперь все прыгуны в высоту используют именно этот метод. И это доказывает, что физические ограничения тела можно обойти, применив другую технику выполнения спортивного упражнения.

Влияние экипировки

Совершенствование спортивной одежды также может значительно повысить производительность. Например, на Олимпиаде 2008 года спортсмены в купальниках с полиуретановым покрытием побили 25 мировых рекордов.

Одна из гипотез заключается в том, что "полиуретановая панель, ламинированная поверх ткани, может предотвратить выход воздуха из ткани из костюма [купальника], когда спортсмен входил в воду", - сказала Ада Ферри, инженер текстиля из Политехнического университета Турина в Италии.

Она предположила, что небольшое количество захваченного воздуха могло дать участникам преимущество, создав определенную плавучесть.

Поскольку победа в гонках обычно определяется за несколько сотых долей секунды, даже плавучесть в несколько миллиметров может иметь решающее значение. Полиуретановые купальники позже были запрещены на соревнованиях в 2010 году. Однако это не помешало спортсменам превосходить рекорды, что свидетельствует о том, что фактическая производительность пловцов еще не достигла потолка.

С 2016 года обувь с карбоновыми стельками может дать бегунам преимущество, говорит Ферри. Этот тип обуви ограничивает потери энергии через амортизирующую промежуточную подошву обуви, из-за чего бегуну нужно меньше работать, чтобы бегать быстрее. World Athletics, организация федераций лёгкой атлетики, разрешает спортсменам соревноваться в этой обуви, если высота вспененной основы не превышает 4 сантиметра, поэтому, возможно, эта спортивная одежда может привести к новым рекордам в беге.

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