Ирина Погорелая

Эти деревья, похожие на современные пальмы, были предками гигантских деревьев, которые когда-то способствовали образованию угля.

Глобальный геопарк ЮНЕСКО "Английской Ривьеры" Торбей объявил об открытии древних окаменелостей деревьев, которые были предшественниками пальм, что проливает больше света на богатую геологическую историю региона и даже переписывает ее.

Кусочки корней и коры раскрыли существование примитивных деревьев, известных как "ликопсиды", которые росли в этом регионе 377 млн лет назад, говорится в сообщении Торбея.

При высоте почти 4 м они были очень похожи на своих современных потомков, и они даже "участвовали в образовании угля".

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Находка вызвала волнение в научном сообществе, исследователи передали окаменелости деревьев в Музей Торки для дальнейшего изучения, поскольку они содержат беспрецедентные знания о доисторической среде Торбея и указывают на то, что она могла выглядеть немного иначе, чем ученые думали ранее.

Предок пальмы был обнаружен неожиданно во время обследования состояния на участках особого научного интереса. Доктор Кевин Пейдж, старший научный сотрудник Школы горного дела Камборна при Университете Эксетера, обнаружил в породе непревзойденное природное сокровище из далекого прошлого Земли.

Окаменелости деревьев представляют собой потрясающее разнообразие ландшафта Глобального геопарка ЮНЕСКО "Английская Ривьера". Кроме того, они открывают окно в мир того, как выглядел регион 377 млн лет назад.

"Эти окаменелости невероятно важны, поскольку дают ценную информацию о доисторической среде Торбея, включая наличие вулканических островов с растущими на них деревьями. Это может быть потенциально первым упоминанием девонского пустынного острова с деревьями, действительно замечательная находка", - прокомментировал Пейдж .

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"Наши породы девонского периода предоставили только доказательства морской среды", - добавила Мелани Бордер, координатор геопарка.

"Это открывает для нас новую главу меняющихся сред и условий и подчеркивает важность сохранения и изучения нашего природного наследия", - подытожила Бордер.

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