Маленькая, искусно сделанная голова с раскосыми глазами, плоским носом и удлиненным черепом была найдена во время раскопок в этом году.

Археологи обнаружили в Кувейте глиняную фигурку возрастом 7000 лет, которая выглядит пугающе похожей на современное изображение инопланетянина.

Такой стиль был распространен в древней Месопотамии, хотя это первая в своем роде, когда-либо найденная в Кувейте или Персидском заливе, пишет Live Science.

Маленькая, искусно сделанная голова с раскосыми глазами, плоским носом и удлиненным черепом была найдена во время раскопок в этом году в Бахре 1, доисторическом месте на севере Кувейта. Она была одним из старейших поселений на Аравийском полуострове, где люди жили примерно с 5500 по 4900 год до нашей эры.

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В это время Бахра 1 была заселена Убейдами, культурой, которая возникла в Месопотамии и известна своей отличительной керамикой, включая фигурки, похожие на инопланетян. Убейд переплелся с неолитическими, или новокаменными, обществами в Персидском заливе в шестом тысячелетии до н. э. и превратил эту область в своего рода "древний плавильный котел", сказала Агнешка Шимчак, руководитель экспедиции в Бахра 1.

Столкновение этих народов и их культур привело к "доисторическому перекрестку культурного обмена", рассказала она. Частью этого обмена было искусство, такое как недавно обнаруженная фигурка. Шимчак пояснила:

"Обнаружение фигурки стало полной неожиданностью для всей команды, поскольку это была первая подобная находка не только среди более чем 1,5 тыс. 1500 небольших находок, раскопанных на месте Бахра 1, но и в регионе Персидского залива".

Более того, она сделана из месопотамской глины, а не из керамики "грубой красной керамики", распространенной в Персидском заливе, что означает, что убайды активно импортировали свои местные традиции в регион.

Фигурки убайдов иногда называют "ящероголовыми", "птицеподобными" или "змееподобными", что означает "змееподобными". Новая найденная фигурка, вероятно, "пропитана символическим значением", сказал Шимчак, хотя она была обнаружена в "месте повседневной деятельности", а не в особом или символическом месте - как могилы, в которых они были найдены по всей Месопотамии.

Аурели Даемс, археолог из Гентского университета в Бельгии, похвалила находку в Бахре 1 как имеющую "потенциал для прояснения исследовательских вопросов, связанных с ритуальными и социальными практиками" Убейда, а также отношений между доисторическим регионом Персидского залива и Месопотамией.

Отмечается, что различные теории пытались объяснить необычные черты лица этих фигурок. Одна из идей предполагает, что скульптуры демонстрируют искусственную деформацию черепа, также известную как "формирование головы", практику, которой придерживались в обществе Убейда и которая подтверждается останками скелетов, раскопанными в Месопотамии.

Достигаемая путем обматывания бинтов вокруг гибкого черепа младенца, форма головы могла использоваться убейдами как символ идентичности, такой как класс, культура или принадлежность к особой группе в их поселении. Убейды могли перенять эту практику на территории современного Ирана в восьмом и седьмом тысячелетиях до нашей эры, а распиловка головы достигла своего пика в пятом тысячелетии до нашей эры.

Новости археологии

На месте раскопок в Аль-Бахансе археологи обнаружили золотые языки, которые, как полагают, помогали умершим общаться в загробной жизни, и золотые ногти для защиты.

В ходе совместных раскопок Университета Барселоны и Института древнего Ближнего Востока было обнаружено несколько гробниц, украшенных красочными гравюрами и надписями. Они были наполнены мумиями, скелетами, гробами, амулетами и многим другим.

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