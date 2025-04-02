TongTong 2.0 имитирует ценностно-ориентированное поведение человека.

В Китае на форуме "Чжунгуаньцунь 2025" представили первую в мире модернизированную систему искусственного интеллекта общего назначения TongTong 2.0. Этот робот-гуманоид обладает когнитивными способностями, сравнимыми с 5-6-летним ребенком, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что TongTong 2.0 разработали в Пекинском институте общего искусственного интеллекта. Первая версия системы обладала когнитивными способностями на уровне 2-3-летнего ребенка, а новая версия стала более продвинутой.

По словам разработчиков, TongTong 2.0 значительно превосходит своего предшественника. Новая модель продвинулась в областях речи, познания, движений, обучения, эмоций и взаимодействия.

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В издании поделились, что TongTong 2.0 имитирует ценностно-ориентированное поведение. Робот с этой платформой самостоятельно убирает свои игрушки, вытирает пятна и сортирует предметы в смоделированных ситуациях. Обучение проходит в более чем 100 полностью реалистичных цифровых средах.

Исполнительный директор Центра передовых технологий Пекинского института общего искусственного интеллекта Чэнь Хао рассказал журналистам, что TongTong 2.0 является "цифровой личностью" с собственными ценностями и мировоззрением. Он добавил, что ИИ способен вести диалог, основываясь на понимании намерений собеседника.

Более того, TongTong 2.0 в повседневной жизни может проявлять человекоподобные черты. Например, робот способен договариваться или откладывать выполнение некоторых задач, как настоящий ребенок. Если одна из задач ему не нравится, он может начать сопротивляться ее выполнению.

Особенную гордость у разработчиков вызывает тот факт, что система TongTong 2.0 способна контролировать диалог и имитировать эмоции. Робот с этой платформой корректировал свою работу в режиме реального времени, адаптируясь под новые условия.

В ходе демонстрации TongTong 2.0 показал свою способность решать проблемы. Робот снял обувь, когда его об этом попросили, а также встал с дивана, чтобы переложить пульт дистанционного управления в более удобное для себя место.

Другие инновационные роботы

Ранее в Китае создали роботов с ИИ, которые помогают с укладкой волос и парковкой авто. Отмечается, что Xiaomai в апреле примет участие в первом в мире полумарафоне человекоподобных роботов в Пекине.

Кроме того, в США представили роботов-гуманоидов, которые ходят почти так же плавно, как и люди. Походка этих роботов очень напоминает человеческую.

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