Охотник за окаменелостями Питер Беннике наткнулся на необычно затвердевший комок, содержащий кусочки морской лилии в куске мела.

Крайне редкая окаменелость рвоты животного эпохи динозавров была обнаружена в Дании. Об этом пишет The Independent.

Находка была сделана любителем-охотником за окаменелостями на скалах Стевнс, которые представляют собой "исключительное доказательство" падения метеорита на Землю около 65 миллионов лет назад, положившего конец эре динозавров.

Охотник за окаменелостями Питер Беннике наткнулся на необычно затвердевший комок, содержащий кусочки морской лилии в куске мела. Затем он принес свою находку в музей, где ее очистил и изучил голландский эксперт по морским лилиям Джон Ягт.

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Исследователи датировали отрыгнутую окаменелость животного концом мелового периода, около 66 миллионов лет назад. Ученые пришли к выводу, что в рвоте содержалось два вида морских лилий, которые, вероятно, были съедены рыбой. В заявлении Музея Восточной Зеландии сказано:

"Коллекция состояла как минимум из двух разных видов морских лилий, смешанных в круглом комке, и, должно быть, это останки морских лилий, съеденных животным, которое впоследствии отрыгнуло неперевариваемые части".

Куратор музея Йеспер Милан назвал ископаемое "действительно необычной находкой".

"Морские лилии не являются особенно питательной пищей, поскольку в основном состоят из известковых пластин, удерживаемых вместе очень немногими мягкими частями", - объяснил он, добавив:

"Но вот животное, вероятно, вид рыбы, которое 66 миллионов лет назад питалось морскими лилиями, обитавшими на дне мелового моря, и отрыгивало скелетные части обратно".

Исследователи заявили, что дальнейшее изучение ископаемого может дать представление об отношениях между хищниками и добычей в море мелового периода, а также о пищевых цепях того времени.

Ожидается, что ископаемые останки будут выставлены на небольшой выставке в феврале.

Важно, что такие окаменелости имеют ключевое значение для реконструкции древних экосистем и могут предоставить важные знания о том, какие животные ели каких животных.

Исследуя окаменелости на предмет непереваренных растений и остатков добычи, ученые смогли реконструировать схемы питания нескольких видов и экологию того времени.

Они были удивлены, обнаружив сгоревшие остатки растений в некоторых ископаемых фекалиях гигантских травоядных динозавров, что подняло вопрос о том, намеренно ли эти животные ели древесный уголь, чтобы нейтрализовать токсины в своей пище.

Новости археологии

Ученые собрали доказательства того, что древние морские рептилии когда-то плавали там, где сейчас находится Колумбия, и эти существа, по-видимому, были более грозными хищниками, чем, к примеру, современные косатки.

Палеонтологи реконструировали жизнь гигантских рептилий и беспозвоночных, процветавших в богатой среде примерно 130 миллионов лет назад, и приоткрыли окно в мир, который выходит за рамки того, что считается нормой для современных морей.

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