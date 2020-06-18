Наушник AirPods взорвался в ухе мужчины во время разговора (фото)
В Китае наушник AirPods взорвался в ухе мужчины во время телефонного разговора.
Об этом сообщает портал GizmoChina.
Инцидент произошел с 23-летним жителем города Чжэнчжоу еще 19 мая, но о нем стало известно только сейчас.
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По словам пострадавшего, он разговаривал по телефону, когда в его правом ухе взорвался наушник.
Парень уже прошел курс лечения противовоспалительными препаратами, а врачи нашли в ухе следы кровотечения. После инцидента китаец жалуется на проблемы со слухом.
Бракованные наушники мужчина купил в одном из магазинов-партнеров Apple, их отправили представителям компании для выявления неисправности.
Apple пообещала выплатить пострадавшему компенсацию в соответствии с местными законами.
Как сообщал УНИАН, компания Apple представила обновленные беспроводные наушники AirPods.
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