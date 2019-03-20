Apple представила обновленные AirPods
Компания Apple на своем сайте представила обновленные беспроводные наушники AirPods.
Дизайн наушников остался прежним, обновления коснулись "начинки" устройства.
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Так, по заявлению производителя, увеличено время автономной работы. В режиме прослушивания музыки без подзарядки обещают 5 часов работы, в режиме телефонного разговора - 3 часа. Кроме того, футляр обеспечивает наушникам несколько циклов зарядки, благодаря чему они могут работать более 24 часов. В компании утверждают, что за 15 минут в футляре можно подзарядить наушники ещё на три часа музыки. Помимо этого, футляр поддерживает беспроводную зарядку.
"Новый чип H1, созданный Apple, обеспечивает более стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами и более быструю передачу данных: до 2 раз быстрее при переключении между активными устройствами3 и в 1,5 раза быстрее при телефонных звонках", - говорится в сообщении на сайте Apple.
Цена за новые наушники в футляре с беcпроводной зарядки составляет 199$, в обычном футляре - 159$. Также есть возможность приобрести обновленный чехол отдельно за 79$.
Как сообщал УНИАН, 19 марта Apple представила новый iMac.