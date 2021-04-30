Геомагнитные бури - это возмущение магнитного поля Земли, которое вызывается вспышками на Солнце. Многие люди в той или иной степени метеозависимы. Особенно подвержены влиянию солнечных всплесков обладатели хронических болезней, пожилые люди и беременные женщины.
Когда ожидаются магнитные бури
Небольшие колебания магнитного поля ожидаются в воскресенье 2 мая и в понедельник 3 мая. Сильной магнитной бури в эти дни не будет, но метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание. Следующая магнитная буря продлится 6 дней с 12 до 17 мая, и будет более интенсивной.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут приводить к возникновению таких симптомов:
- головная боль и головокружение;
- повышенное артериальное давление;
- боль в суставах;
- бессоница или сонливость;
- повышенная раздражительность;
- обострение хронических заболеваний, болезней сердца и сосудов.
Чтобы защитить свой организм от негативного воздействия бури, за несколько дней до её начала и в опасные даты нужно придерживаться следующих рекомендаций.
- Откажитесь от алкоголя и сигарет, кофе, энергетиков. Пейте больше травяного чая и свежевыжатого сока.
- Принимайте контрастный душ.
- Чаще прогуливайтесь на свежем воздухе.
- Ограничьте употребление жирной, жареной, соленой пищи.
- Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обязательно обратитесь к врачу.
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