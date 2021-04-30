Геомагнитные бури - это возмущение магнитного поля Земли, которое вызывается вспышками на Солнце. Многие люди в той или иной степени метеозависимы. Особенно подвержены влиянию солнечных всплесков обладатели хронических болезней, пожилые люди и беременные женщины.

Когда ожидаются магнитные бури

Небольшие колебания магнитного поля ожидаются в воскресенье 2 мая и в понедельник 3 мая. Сильной магнитной бури в эти дни не будет, но метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание. Следующая магнитная буря продлится 6 дней с 12 до 17 мая, и будет более интенсивной.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут приводить к возникновению таких симптомов:

головная боль и головокружение;

повышенное артериальное давление;

боль в суставах;

бессоница или сонливость;

повышенная раздражительность;

обострение хронических заболеваний, болезней сердца и сосудов.

Чтобы защитить свой организм от негативного воздействия бури, за несколько дней до её начала и в опасные даты нужно придерживаться следующих рекомендаций.

Откажитесь от алкоголя и сигарет, кофе, энергетиков. Пейте больше травяного чая и свежевыжатого сока. Принимайте контрастный душ. Чаще прогуливайтесь на свежем воздухе. Ограничьте употребление жирной, жареной, соленой пищи. Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обязательно обратитесь к врачу.

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Автор: Екатерина Пулатова