Среди основных схем мошенничества можно выделить: розыгрыши криптовалюты, поддельные онлайн-трансляции, призывы перечислить деньги на благотворительность и мошенничество с инвестициями.

Киберпреступники используют имена знаменитостей для мошенничества и вымогательства в интернете, сообщили специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты — компании ESET.

«Среди киберпреступников различные схемы мошенничества являются одним из самых популярных способов кражи денег. Вариантов спекуляций существует очень много — от распространения фишинговых писем, связанных с прививками от COVID-19 до сообщений о получении большого наследства от давно потерянного родственника. Не менее популярны и схемы, в которых киберпреступники используют имена и образы знаменитостей для выманивания денег преданных поклонников», — рассказали в компании ESET.

Согласно сообщению, среди основных схем мошенничества можно выделить: розыгрыши криптовалюты, поддельные онлайн-трансляции, призывы перечислить деньги на благотворительность и мошенничество с инвестициями.

Розыгрыши криптовалюты

По данным ESET, эта схема мошенничества существует с момента получения доступа к криптовалюте большого количества интернет-пользователей. Чтобы охватить как можно больше жертв, киберпреступники используют различные каналы связи. В частности, получают несанкционированный доступ к аккаунтам YouTube с большим количеством подписчиков или пытаются распространять информацию о мошеннических розыгрышах через Twitter.

Затем преступники просят людей прислать цифровые деньги на Bitcoin-адрес и обещают, что жертвы смогут удвоить присланные суммы. Но, как сообщают в ESET, участники таких розыгрышей теряют свою криптовалюту навсегда.

Согласно сообщению, чтобы потенциальные жертвы ничего не заподозрили, мошенники часто пытаются создать впечатление, что розыгрыши одобрены или даже финансируются известными лицами. В частности, в подобных розыгрышах часто упоминается имя Билла Гейтса, хотя сам основатель Microsoft неоднократно публично критиковал и высказывался против криптовалют. Имя Илона Маска, который, наоборот, является большим поклонником криптовалют, киберпреступники также часто используют в подобных схемах. В одной из атак имя основателя Tesla и SpaceX даже было включено в сам адрес Bitcoin.

Поддельные онлайн-трансляции

Следующая распространенная схема мошенничества в интернете — поддельные онлайн-трансляции, сообщают специалисты по кибербезопасности.

Большинство знаменитостей любят общаться со своими поклонниками с помощью онлайн-эфиров в социальных сетях, например, Facebook или Instagram. Однако, мошенники все чаще используют такие трансляции для выманивания денег преданных поклонников.

В частности, по данным ESET, киберпреступники создают фальшивые аккаунты, которые дублируют реальные учетные записи знаменитостей в Facebook, включая сообщения, фотографии и видео. Единственное, что отличается — имя пользователя. Оно может содержать ошибки или дополнения «TV», «фан-страница» и другие.

После этого на фальшивой странице публикуется запись прямого эфира, который был действительно записан знаменитостью на ее реальной странице, с подобным описанием: «Первые 1000 человек, которые оставят комментарий, получат 1000 долларов».

Как только поклонники выполняют требования розыгрыша, они получают сообщения с дальнейшими инструкциями для получения призов. Например, нужно перейти по ссылке на сайт и оставить конфиденциальную личную информацию, которую злоумышленники затем могут продать, или оплатить определенную сумму якобы за доставку подарка.

Призывы перечислить деньги на благотворительность

Как сообщают эксперты в сфере киберзащиты, существует еще одна популярная мошенническая схема, в которой злоумышленники используют поддельные учетные записи знаменитостей для обмана людей, однако в этой схеме киберпреступники пишут пользователям в личные сообщения. В частности, жертва получает сообщение от злоумышленника, который выдает себя за знаменитость, с просьбой прислать благотворительный взнос определенной организации.

Как вариант, жертвам также могут предложить приобрести билеты на несуществующие частные концерты или другие поводы, которые убедили бы поклонников расстаться со своими деньгами. В результате таких махинаций жертвы теряют деньги, а организации, которые злоумышленники якобы призывают поддержать, так и не получают благотворительные взносы.

Мошенничество с инвестициями

Еще один распространенный способ вымогательства, как отмечают специалисты ESET — мошенничество с инвестициями.

«Если вы не используете инструменты для блокировки рекламы, то, вероятно, не раз видели всплывающие сообщения мошенников с призывами инвестировать деньги в организации или фонды, в которые уже вкладывают деньги определенные знаменитости. Эта схема мошенничества не новая и всегда содержит подобные фразы — «преумножайте свои инвестиции быстро и легко», «результат гарантирован», — добавили в компании.

Согласно информации ESET, часто такие всплывающие сообщения содержат ссылки на статьи с впечатляющими заголовками, например, «Знаменитость X вложила деньги в эту компанию или продукт и увеличила свои инвестиции в четыре раза». Однако все эти инвестиционные возможности, как правило, являются фальшивыми.

Существуют также случаи, когда варианты для инвестиций являются подлинными, но вместо реальных счетов для перевода денег мошенники указывают собственные. Следовательно, единственными, кто может обогатиться на таких инвестициях, являются только преступники, стоящие за такими схемами.

Как не стать жертвой злоумышленников

Благодаря мерам, которые принимают платформы социальных сетей, сегодня отличить настоящие аккаунты знаменитостей от поддельных достаточно просто, рассказывают в компании ESET.

«В случае получения подобных сообщений от «знаменитостей» сначала проверяйте, имеют ли их профили подтверждение. Например, Facebook, Instagram и Twitter используют значок в виде галочки рядом с именем пользователя для официальных аккаунтов известных личностей и организаций», — отмечается в сообщении.

Что касается различных благотворительных и инвестиционных возможностей, их подлинность можно проверить и с помощью быстрого поиска в Google.

«Чтобы быть уверенными, что не отправляете деньги злоумышленникам, вы можете связаться непосредственно с представителями официальной организации, в которую планируете перечислить деньги», — подытожили в компании.

Для дополнительной интернет-защиты рекомендуют использовать надежные решения и придерживаться основных правил безопасной работы в сети. Даже эти простые меры безопасности помогут вовремя выявить подозрительную деятельность злоумышленников и предотвратить потерю персональных данных и другой личной информации.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET — ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Автор: Иван Бойко