Ученые обнаружили следы мощного взрыва в центре Млечного пути, который затмил все звезды

По их мнению, взрыв света в районе черной дыры, лежащей в центре галактики, мог продолжаться несколько сотен тысяч лет.

Катастрофический всплеск энергии, который вырвался из супермасивной черной дыры в центре галактики Млечный путь 3,5 миллиона лет назад, был настолько мощным, что осветил огромный газовый массив, который вращается вокруг галактики.

Наблюдения космического телескопа Hubble свидетельствуют, что свет, который был создан тем взрывом, могли видеть еще даже ранние предки человечества, - пишет Newsweek. Для них оно имело вид яркого региона на небе. По мнению ученых, этот свет осветил Магелланов поток - длинный массив газа, который простирается, как инверсионный след, за двумя соседними карликовыми галактиками: Большим и Малым Магеллановым облаками. Это необычайный эффект, если учесть, что поток расположен примерно за 200 тысяч световых лет от Млечного пути.

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Ученые считают, что мощный всплеск энергии стал результатом процесса, в ходе которого большое облако водорода, масса которого в 100 тысяч раз превышала массу Солнца, попало в диск материи, который вращается вокруг супермасивной черной дыры Стрелец А. Это привело к мощной вспышке ультрафиолетового света, который выпустил конусообразные лучи электромагнитной радиации из полюсов Млечного Пути, словно лучи света с маяка. Ультрафиолетовые лучи с южного полюса галактики достигли Магелланова потока, где они ионизировали атомы водорода. Это означает, что свет выбил из них электроны, а следовательно заставил поток светились.

"Вспышка была настолько мощной, что зажгла поток, как рождественскую елку. Это был катаклизм", - сказал автор исследования из Space Telescope Science Institute в Балтиморе Эндрю Фокс.

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"Это демонстрирует нам, что разные регионы галактики связаны. И то, что происходит в галактическом центре, влияет на то, что происходит в Магеллановом потоке. Мы таким образом узнаем, как черная дыра влияет на галактику и ее среду", - пояснил ученый.

Взрыв, который всколыхнул Млечный путь три миллиона лет назад, был настолько мощным, что он мог временно затмить свет всех звезд в галактике вместе взятые. Более того, ученые допускают, что это катастрофическое событие могло длиться сотни тысяч лет.

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