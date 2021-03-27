На Земле ожидается трехдневная геомагнитная буря.

Последние дни марта отметятся всплеском солнечной энергии, которая может негативно повлиять на наше самочувствие.

Магнитная буря - это колебания магнитного поля Земли, которые вызваны всплесками энергии на Солнце. Такие бури могут навредить системам связи и ухудшить самочувствие.

Когда в марте ожидаются магнитные бури

Магнитные продлятся три дня - с воскресенья 28 марта по вторник 30 марта. Солнечная активность в первый день будет не очень сильной, но в следующие два дня поднимется до уровня G1.

Влияние магнитной бури на здоровье

Влиянию бури больше подвержены метеочувствительные и пожилые люди, а также обладатели хронических болезней и беременные женщины. В дни повышенной активности могут наблюдаться следующие симптомы: головная боль, головокружение, боли в мышцах и суставах, повышенное артериальное давление, бессоница или сонливость, раздражительность, тошнота.

Чтобы легко перенести сложный период, нужно придерживаться нескольких правил.

Ложитесь спать в одно и то же время.

Откажитесь от алкоголя и энергетиков, а также от жирной и жареной пищи. Пейте больше зеленого и травяного чая.

Не нервничайте и исключите источники стресса.

Откажитесь от вредных привычек на период бури.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

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Автор: Екатерина Пулатова