Последние дни марта отметятся всплеском солнечной энергии, которая может негативно повлиять на наше самочувствие.
Магнитная буря - это колебания магнитного поля Земли, которые вызваны всплесками энергии на Солнце. Такие бури могут навредить системам связи и ухудшить самочувствие.
Когда в марте ожидаются магнитные бури
Магнитные продлятся три дня - с воскресенья 28 марта по вторник 30 марта. Солнечная активность в первый день будет не очень сильной, но в следующие два дня поднимется до уровня G1.
Влияние магнитной бури на здоровье
Влиянию бури больше подвержены метеочувствительные и пожилые люди, а также обладатели хронических болезней и беременные женщины. В дни повышенной активности могут наблюдаться следующие симптомы: головная боль, головокружение, боли в мышцах и суставах, повышенное артериальное давление, бессоница или сонливость, раздражительность, тошнота.
Чтобы легко перенести сложный период, нужно придерживаться нескольких правил.
- Ложитесь спать в одно и то же время.
- Откажитесь от алкоголя и энергетиков, а также от жирной и жареной пищи. Пейте больше зеленого и травяного чая.
- Не нервничайте и исключите источники стресса.
- Откажитесь от вредных привычек на период бури.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
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